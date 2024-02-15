Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич в летнее трансферное окно может перейти в один из клубов саудовской лиги. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сразу несколько команд из Саудовской Аравии претендуют на подписание 38-летнего хавбека. Отмечается, что сам футболист положительно смотрит на смену команды.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. С мадридским клубом хорват завоевал 24 трофея, в том числе побеждал в Лиге чемпионов УЕФА пять раз.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. (championat.com)