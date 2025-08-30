Сегодня состоялся финальный этап чемпионата и первенства страны по стрельбе из лука, по итогам которого были названы победители в различных возрастных категориях.

Как передает İdman.biz, лучшие спортсмены получили медали на торжественной церемонии награждения.

Среди девушек-юниоров золото завоевала Сона Рустамли, серебро — Лейла Мамедали, бронза — Бану Ахадзаде. У юношей первое место занял Магомед Исмаилов, второе — Гусейн Магеррамов, третье — Джамиль Новрузов. Награды вручили президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

В молодежной категории среди девушек победительницей стала Сумейя Бадалли, серебро досталось Ягмур Гурбанлы, бронза — Захра Чарчилы. Среди юношей лучшим оказался Сердар Велиев, за ним — Нурлан Рагимли и Мухаммад Балакшиев. Их наградили вице-президент Федерации Рауф Алиев и член Правления Сумбюль Турабова.

В финале взрослых спортсменов среди мужчин золото выиграл Роман Венгеров, серебро — Магомедали Алиев, бронза — Анар Джавадзаде. У женщин первой стала Яйлагюль Рамазанова, второй — Светлана Симонова, третьей — Фатима Гусейнли. Победителей чествовали Анар Гулиев и Фарид Гаибов.

Федерация стрельбы из лука Азербайджана поздравила всех призеров и пожелала им новых успехов на будущих стартах.