Подведены итоги ультрамарафона Габала — Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, начавшийся в Агдаме заключительный этап завершился в Ханкенди. На данном этапе участники ультрамарафона преодолели дистанцию 28 километров. Победителем заключительного этапа среди мужчин стал представитель Турции Омер Алканоглу. Его соотечественник Узеир Сёйлемез занял второе место, а третьим стал спортсмен из Грузии Георгий Ломидзе.

В женских соревнованиях первой к финишу пришла турчанка Хасибе Демир. Второе место заняла украинка Олена Шевченко, а третье – представительница Азербайджана Лейла Абдинова.

По итогам всех четырех этапов главные призы (по 4000 манатов) получили Узеир Сёйлемез и Олена Шевченко. Омер Алканоглу и Хасибе Демир, занявшие вторые места, были удостоены призов в размере 3000 манатов каждый, а Георгий Ломидзе и россиянка Мария Калпакова, ставшие третьими, – 2000 манатов.

Отметим, что ультрамарафон, организованный Министерством молодежи и спорта, операционной компанией «Бакинское городское кольцо» и Федерацией легкой атлетики Азербайджана, стартовал 10 апреля в «спортивной столице» – городе Габала. Общая дистанция марафона составила 192 километра. В соревнованиях принял участие 81 спортсмен, в том числе легкоатлеты из Турции, Украины, России, Молдовы и Грузии. Участники преодолели следующие дистанции: Габала — Агдаш (55 км), Агдаш — Барда (65 км), Барда — Агдам (44 км) и Агдам — Ханкенди (28 км).