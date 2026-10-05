С 8 по 11 октября состоится III Международный Ханкендинский ультрамарафон, сообщает «Зеркало».

Соревнование пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации легкой атлетики Азербайджана и Операционной компании Baku City Circuit.

Старт забега будет дан в Габале. Участникам предстоит преодолеть 192 километра и финишировать в Ханкенди. Ожидается, что в ультрамарафоне примут участие около 100 спортсменов из пяти стран.

Основная цель международного ультрамарафона — популяризация здорового образа жизни и бега, а также продвижение различных регионов Азербайджана посредством спорта. Маршрут Габала–Ханкенди протяженностью 192 километра станет серьезным испытанием для физической подготовки и выносливости участников.

Ультрамарафон будет состоять из четырех этапов:

Габала–Агдаш — 55 км

Агдаш–Барда — 65 км

Барда–Агдам — 44 км

Агдам–Ханкенди — 28 км

Победители каждого этапа будут награждены отдельно. По итогам всего ультрамарафона определят абсолютных победителей, которые получат главные призы соревнования.

Отметим, что впервые Ханкендинский ультрамарафон состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди–Баку. Тогда участники преодолели 380 километров, а в соревновании приняли участие 64 спортсмена из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала–Ханкенди, собрав 81 атлета из шести стран.

В 2026 году Ханкендинский ультрамарафон пройдет уже в третий раз и вновь состоится по маршруту Габала–Ханкенди.