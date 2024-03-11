Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей «Оскара». Торжественная церемония прошла в 96-й раз, победителей определили в 23 категориях, передает #.
«Лучший фильм» – «Оппенгеймер» (Oppenheimer);
«Лучший режиссер» – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
«Лучшая актриса» – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»/Poor Things);
«Лучший актер» – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
«Лучшая песня» – What Was I Made For? («Барби»/Barbie);
«Лучшая музыка» – «Оппенгеймер»;
«Лучшая мужская роль второго плана» – Роберт Дауни – младший («Оппенгеймер»);
«Лучший зарубежный фильм» – «Зона интересов» (The Zone of Interest);
«Лучший адаптированный сценарий» – «Американское чтиво» (American Fiction);
«Лучший оригинальный сценарий» – «Анатомия падения» (Anatomie d’une chute);
«Лучшая актриса второго плана» – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»/The Holdovers);
«Лучший анимационный фильм» – «Мальчик и птица» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka);
«Лучшая операторская работа» – Хойте Ван Хойтема («Оппенгеймер»);
«Лучший монтаж» – «Оппенгеймер»;
«Лучший саундтрек» – Людвиг Горанссон («Оппенгеймер»);
«Лучший документальный фильм» – «20 дней в Мариуполе» (20 Days in Mariupol);
«Лучший грим и прически» – «Бедные-несчастные»;
«Лучший дизайн костюмов» – «Бедные-несчастные»;
«Лучший звук» – «Зона интересов»;
«Лучшие визуальные эффекты» – «Годзилла: Минус один» (Gojira -1.0);
«Лучший короткометражный анимационный фильм» – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko);
«Лучший короткометражный документальный фильм» – «Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop);
«Лучший игровой короткометражный фильм» – «Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar).