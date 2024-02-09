На самой престижной кинопремии мира «Оскар» в 2026 году появится новая номинация. Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила, что будет вручать награду за лучший кастинг.

Это будет первая новая категория с тех пор, как в 2002 году была добавлена номинация «Лучший анимационный фильм».

В последние годы кастинг-директоры добивались признания наравне с другими профессионалами киноиндустрии, такими как звукорежиссеры, костюмеры и гримеры.

Специалисты по кастингу играют ключевую роль на ранних стадиях процесса кинопроизводства — они отвечают за подбор актеров, нанимая как звезд первой величины, так и исполнителей второстепенных ролей.

«Кастинг-директоры играют важнейшую роль в кинематографе, и по мере развития Академии мы гордимся тем, что добавляем кастинг в число дисциплин, которые мы признаем и отмечаем», — говорится в совместном заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг.

В заявлении не уточняется, будет ли статуэтка за лучший кастинг вручаться во время церемонии награждения. Сейчас награды во всех 23 номинациях вручаются в прямом эфире во время гала-представления.

Попытка сократить церемонию за счет предварительной записи награждения в некоторых категориях с менее известными номинантами в 2022 году вызвала негативную реакцию индустрии. В результате от этой идеи отказались.