Разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер возможность установки таймера для статуса, сообщает портал WABetaInfo. В русскоязычной версии приложения статусы обозначены как «Сведения».

Нововведение было обнаружено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.24.10.73, которая доступна для загрузки в сервисе TestFlight. В этой версии пользователи могут поставить таймер для автоматического удаление сведений в профиле. Эта информация может продержаться в зависимости от выбора пользователя сутки, три дня, неделю или две недели. По истечении этого времени, например, стандартное сведение «Всем привет! Я использую WhatsApp» исчезнет.

Подобная функция может быть полезной, например, если установить в качестве сведения «В отпуске», задав нужный таймер. Это позволит избежать отвлекающих сообщений и звонков от коллег.

На данный момент сведения устанавливается перманентно. Удалить или изменить их можно только вручную. По всей видимости, когда будут добавлены таймеры, установить постоянную информацию будет невозможно.

Пока нововведение доступно только в бета-версии WhatsApp. Сроки распространения новой функции для всех пользователей неизвестны.