Стали известны победители первенства Азербайджана по теннису среди юниоров.

Как сообщает Report, соревнования прошли при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации тенниса Азербайджана.

На турнире в Бакинской академии тенниса за первенство боролись 46 спортсменов разных возрастных категорий.

Среди мальчиков 8-10 лет первое место занял Гейдар Аскерализаде, второе — Даниил Морозков, третье — Анар Шахкеримов.

Среди мальчиков 11-12 лет первое место занял Мурад Бехбуд, второе — Джавид Маммадали, третье — Рауль Юзбашов, среди 13-16-летних — Артем Миколиук, Тамерлан Керимов, Назим Меликов.

Среди 8-10-летних девочек призерами стали Инджи Орман, Рания Гаджиева, Бану Рафиева, среди 11-12-летних-Джамиля Гусейнзаде, Айлин Гасанова, Мелисса Меликова, среди 13-16-летних — Тансу Гадирли, Нурель Алиева и Медина Гурбанова.