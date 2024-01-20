Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет испанский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает издание, соглашение с игроком, которое закончится летом 2024 года, не будет продлено. Модрич покинет «Реал» на правах свободного агента. По сообщениям СМИ, хорватский футболист может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За это время он провел за испанский клуб более 300 матчей. В составе мадридской команды полузащитник трижды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20, 2021/22), дважды выигрывал Кубок страны (2013/14, 2022/23) и пять раз — Суперкубок (2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24). Модрич пять раз вместе с командой приходил к победе в Лиге чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22).

С 2006 года Модрич на международной арене представляет сборную Хорватии. Вместе с ним команда стала серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России. На ЧМ-2022 хорваты стали третьими.