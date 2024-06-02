34-летний полузащитник «Реала» Тони Кроос провёл свой последний матч на клубном уровне в карьере. Игрок «Реала» вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн. Всего за «Королевский клуб» Кроос провёл 464 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.