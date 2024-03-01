Двукратный чемпион Европы и победитель первенства мира Андреас Иньеста провёл 1000-й матч в карьере. 39-летний полузащитник сыграл за клуб «Эмирейтс» во встрече чемпионата ОАЭ с «Аджманом» (0:2).

Иньеста перешёл в «Эмирейтс» летом 2023 года. Действующий контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года.

Большую часть карьеры футболист провёл в составе «Барселоны», в составе которой девять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.