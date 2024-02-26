Наступивший год для нашей страны начался с внушительных показателей экономического роста. В Министерстве экономического развития и Государственном комитете статистики заявляют о 5-процентном приросте ВВП в январе. Не менее радужный показатель – развитие ненефтяного сектора – по данным статистики, несмотря на спад в нефтяной отрасти, ненефтяной сегмент хозяйства вырос на 12,3 процента.

Однако на общем фоне высоких показателей роста особенно ненефтяной экономики стабильно увеличивающийся из месяца в месяц все эти годы ненефтяной экспорт почему-то понизился. Официальных объяснений причин столь странного поворота в статистике нет, а мнения экономистов по этому поводу различаются. В экспертных кругах утверждают, что выступившему с таким заявлением Центру экономический реформ и коммуникаций следовало рассказать о причинах столь резкого спада. Другие аналитики считают, что снижение экспорта из ненефтяного источника явление эпизодическое, однако ситуация нуждается в детальном исследовании.

Следуя резонансным данным Центра экономических реформ и коммуникаций, неуглеводородный экспорт республики сократился в январе на 22 процента. При этом общий экспорт из страны за первый месяц этого года составил 1,8 млрд долларов, а экспорт ненефтяного сектора — 222 млн долларов. По данным ведомства, если сравнивать с тем же месяцем прошлого года, наблюдается 22-процентное уменьшение в сегменте вывоза неуглеводородной продукции. Данные не укладываются в общую динамику роста: например, в прошлом году в этом русле анонсировали 9,8-процентный рост. В денежном выражении экспорт не нефти составил 3,3 млрд долларов.

По словам экономиста Пярвиза Гейдарова, данные Минэкономики и Госкомстата об экономическом росте говорят про успешное начало года. Что же касается экспорта, показатели его понизились в целом и по ненефтяному источнику в частности. Общий экспорт страны за отчетное время прошлого года был на уровне 1,9 млрд долларов. Одновременно эксперт акцентирует внимание на растущей динамике цен, отмечая, что экспорт понизился в условиях роста экономики и инфляции. Все это говорит про общее достаточно хрупкое равновесие. С другой стороны, он полагает, что показатели ВВП нуждаются в более осторожном подходе, поскольку многое здесь зависит от цен на углеводороды.

Доля ненефтяного экспорта чрезвычайно мала применительно к прибылям от продажи нефти и газа. Львиную часть валютных поступлений по-прежнему формирует нефтегазовый сектор, и поэтому выручка от экспорта ненефтяной продукции практически не влияет на экономическую безопасность страны, считает он. П. Гейдаров напомнил, что в годы высокой нефти и нефтедобычи ВВП республики достигал двузначных значений, что несвойственно даже ведущим экономикам мира. «Высокий январский рост поддержали восходящие тенденции в ненефтяном секторе, однако они не связаны непосредственно с производственным фактором», — пояснил экономист.

В свою очередь депутат и эксперт Вугар Байрамов отметил приоритеты правительственной политики в русле развития ненефятяных отраслей и выразил надежду, что уже в начале весны экспорт местной сельхозпродукции поднимет показатели в этой сфере. На взгляд аналитика, цели развития этого направления требуют диверсификации экспортных рынков, дальнейшей поддержки фермерских хозяйств и минимизации барьеров на пути вывоза продукции на внешние рынки. В целом многие аналитики ссылаются на эпизодичность подобных изменений в статистике. Например, по словам экономиста Эльданиза Амирова, это не постоянный процесс, а частный случай. «Конечно же, такое понижение экспорта – это достаточно серьезный момент, но если учесть, что уровень экономического роста был на достаточно высокой отметке, то и нынешнее снижение является временным. Впрочем, причины спада следовало бы назвать ведомству, которое выступило с этими статистическими данными», — полагает он. Похожего мнения доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов. «Ненефтяной сектор экономики Азербайджана в последние годы развивается быстрыми темпами, — говорит ученый. — Сегодня почти 2/3 всей нашей экономики приходится на реальный сектор, и этот показатель увеличивается с каждым годом. Такие изменения полностью соответствуют концепции экономического развития. За счет экспорта продукции реального сектора в 2023 году республика получила 3 миллиарда 348 миллионов долларов. То, что мы видели, как снижение экспорта в стоимостном выражении, должно быть связано, прежде всего, со снижением цен на ряд продуктов на мировых рынках. Делать какие-либо прогнозы на этом основании некорректно».