Перемены в казахстанском обществе, как отставка правительства страны, назревали давно, пишет российский ТГ-канал Rybar. Среди основных причин этих изменений перечисляются:

▪️ Растущая инфляция;

▪️ Нерешённый вопрос с электроснабжением;

▪️ Постоянные происшествия на заводах и предприятиях.

Отмечается, что для населения страны ушедший кабмин стал «катализатором негодования», поскольку их обвиняли во всех бедах и отсутствии инициативы. «Слишком уж сложная задача предстоит у нового кабинета. Тем более, это происходит уже третий раз за 2 года. Если не вышло с предыдущими двумя, то аналогичная судьба может постигнуть и новый состав. Особенно если казахстанские власти не начнут реально что-то делать, а не просто менять фигуры на шахматной доске, создавая видимость своей работы», — пишет Rybar.