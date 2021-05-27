Минул 61 год со дня военного переворота 27 мая 1960 года в Турции.

Первый в истории Республики переворот, получивший название «переворота 27 мая» (тур. 27 Mayıs Darbesi), по праву называют черной страницей в истории турецкой демократии.

Путчисты во главе с 37 офицерами действовали в нарушение приказов верховного главнокомандования и свергли демократически избранное правительство Демократической партии во главе с Аднаном Мендересом.

В числе задержанных были президент Джелал Баяр, начальник генштаба Руштю Эрдельхун и один из лидеров национально-освободительной борьбы Али Фуат Паша.

Путчисты отправили в отставку 235 неугодных генералов и 3 500 офицеров нижнего звена.

Кроме того, работы лишились 520 судей и прокуроров.

Было объявлено о создании Комитета национального единства.

Прекращена работа парламента, приостановлено действие конституции.

Судебный процесс над представителями законно избранной власти начался на острове Яссыада 14 октября 1960 года и продолжался до 15 сентября 1961 года.

Список подсудимых возглавил свергнутый премьер-министр Аднан Мендерес.

Сторонники хунты потребовали казни для 288 из 592 подсудимых. В итоге к высшей мере наказания были приговорены 15 человек, в том числе свергнутые президент, глава правительства, глава МИД и министр финансов.

Были приведены в исполнение лишь три казни. В числе прочих 17 сентября 1961 год был казнен премьер-министр Аднан Мендерес. (Анадолу)