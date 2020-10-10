Минская группа ОБСЕ приветствовала гуманитарное перемирие в Карабахе

Сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствуют заявление о гуманитарном перемирии в Карабахе и призывают стороны полностью выполнять свои обязательства, говорится в заявлении сопредседателей, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

Отмечается, что сопредседатели — Россия, Франция и США — поприветствовали совместное заявление глав МИД Азербайджана, Армении и РФ о гуманитарном перемирии.

«Сопредседатели остаются в активной коммуникации со сторонами для поддержаний их усилий достичь соглашения по конкретным параметрам перемирия и завершить интенсивные содержательные переговоры для достижения урегулирования на основе согласованных принципов и формата», — говорится в заявлении.