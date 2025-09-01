Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Согласно решению, в соответствии с совместным обращением министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ, деятельность Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ и Группы планирования высокого уровня прекращается с 1 сентября.

Секретариату ОБСЕ поручено до 1 декабря 2025 года завершить решение организационных и технических вопросов, связанных с закрытием вышеупомянутых структур.

В решении также были признаны недействительными и утратившими силу все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта.

Таким образом, все государства-участники ОБСЕ приняли тот факт, что вышеупомянутые институты, созданные некогда для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, в новых условиях, возникших в результате урегулирования конфликта, более не нужны. Таким образом, закрытие Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним институтов было официально оформлено.

Принятие вышеуказанного решения наряду с тем, что является свидетельством восстановления суверенного контроля и территориальной целостности Азербайджана над ранее оккупированными территориями, что положило конец армяно-азербайджанскому конфликту, и международным признанием выдвинутой Азербайджаном мирной повестки, также является важным шагом на пути к практической реализации договорённостей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года по процессу нормализации отношений.

Азербайджан продолжит и впредь свою принципиальную и последовательную позицию, основанную на международном праве, в вопросах укрепления мира и стабильности в регионе.