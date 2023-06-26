«ЧВК «Вагнер» прекратит свое существование с 1 июля».
Как сообщает Haber Global, об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Никто не соглашался подписывать контракт с Минобороны России. «Вагнер» прекратит свое существование с 1 июля», — сказал Пригожин.
Главарь ЧВК «Вагнера» решил оправдаться о своем провальном бунте и сказал, что он с наемниками шли в Москву «не для того», чтобы свергать власть.
В своем заявлении Пригожин добавил, что они отступили, чтобы не проливать кровь российских солдат: «Сожалеем, что сбили российский самолет. Мы хотели привлечь к ответственности тех, кто допустил ошибки в ходе «спецоперации».