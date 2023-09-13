В румынском уезде Тулча обнаружили обломки, которые могут быть частями беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Минобороны Румынии в социальных сетях.

«Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы «Михаил Когэлничану» опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория уезда Тулча обломки, которые могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в этом районе специализированная команда проведет предварительные исследования и соберет пробы для экспертиз.