ХАМАС извлек из руин в восточной части Хан-Юниса останки троих погибших израильских заложников, сообщает саудовский канал «Аль-Арабия» со слов источников в террористической организации.

Другой саудовский канал, «Аль-Хадат», передает, что в числе троих найдено тело командира южной бригады дивизии Газа Асафа Хамами, погибшего в бою с террористами 7 октября. ЦАХАЛ признал его погибшим в декабре 2023 года, тогда же на военном кладбище Кирьят-Шауль состоялись его похороны, в могилу положили пустой гроб.

Официального заявления о готовности к передаче тел заложников военное крыло ХАМАС еще не делало, поэтому достоверность сообщений пока остается под вопросом.

Военкор Ynet Йоав Зейтун информирует, что ХАМАС вел розыски тел в зоне, контролируемой ЦАХАЛом. Военные разрешили эти работы с санкции политического руководства, чтобы ускорить поиски останков. Именно в этом районе, как утверждается, были найдены останки трех заложников.

Вчера «Бригады Изеддина Аль-Кассама» потребовали от посредников и «Красного креста» ввести на контролируемую ХАМАСом территорию дополнительные бульдозеры и рабочих для обнаружения всех тел одновременно». (israelinfo.co.il)