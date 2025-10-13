ХАМАС начал передачу тел заложников, по состоянию на 18 часов «красному Кресту» переданы два гроба. Сегодня должны передать еще два.

Представитель ЦАХАЛа подтвердил передачу тел.

ХАМАС сообщил, что в понедельник передаст только тела Даниэля Переца, Йоси Шараби, Гая Илоза и Бипина Джоши. Это вызвало бурную реакцию в Штабе семей, а потом и в политической системе. Штаб потребовал приостановить сделку, поскольку ХАМАС нарушает соглашение, а министр обороны и президент пообещали строго следить за соблюдением соглашения и ответить, жестко, если ХАМАС тут же не вернет всех.

Президент Трамп ко времени этой бури уже покинул Израиль и улетел в Шарм-эль-Шейх. Оттуда он пытается успокоить волнение.

В своем выступлении на саммите он сказал: «Они будут искать тела, это довольно сложная миссия. Они знают, где сейчас примерно 5 или 6 человек. Они будут искать тела в сотрудничестве с Израилем».

Он также поспешил оповестить о начале переговоров о втором этапе сделки: «Газа лежит в руинах, предстоит ещё многое сделать, в соседней комнате — представители самых богатых стран мира, все лидеры, эмиры и короли, около 35 человек, все, кого мы пригласили, пришли».

Президент Египта Ас-Сиси также сказал, что помимо восстановления Газы нужно обеспечить возвращение в Израиль всех заложников, живых и мертвых. (israelinfo.co.il)