Возле Тайваня за сутки обнаружили 26 воздушных аппаратов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает министерство обороны острова, передает ТАСС.

Отмечается, что не менее 18 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны. В частности, речь идет о трех истребителях Су-30, двух J-10, восьми J-16, беспилотниках, самолете радиоэлектронной разведки Y-8, а также самолете радиоэлектронной борьбы Y-9.