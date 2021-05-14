Министр обороны посетил подразделение войск ПВО на освобожденных территориях — ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил одно из подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированное на освобожденных территориях.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, глава оборонного ведомства осмотрел многофункциональные радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства, находящиеся на боевом дежурстве, сообщает пресс-служба Минобороны.

З.Гасанов дал соответствующие поручения по поддержанию высокого уровня боеспособности, более надежной защите воздушного пространства, качественной организации и осуществлению боевого дежурства.