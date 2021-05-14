Министр обороны посетил подразделение войск ПВО на освобожденных территориях — ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил одно из подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированное на освобожденных территориях.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, глава оборонного ведомства осмотрел многофункциональные радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства, находящиеся на боевом дежурстве, сообщает пресс-служба Минобороны.

З.Гасанов дал соответствующие поручения по поддержанию высокого уровня боеспособности, более надежной защите воздушного пространства, качественной организации и осуществлению боевого дежурства.

| 2021-05-14T10:53:35+04:00 14 мая 2021, 11:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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