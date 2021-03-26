Министерство экологии высказалось по поводу арабских туристов

«На протяжении нескольких дней в социальных сетях и медиа-ресурсах тиражировалась информация о факте незаконной охоты и жестоком обращении с животными арабских туристов на территории Аджинохура Гахского района Азербайджана. Когда эта информация дошла до нас, мы приступили к расследованию. Выяснилось, что 372 гектара территории заказника Аджинохур были сданы в аренду местному жителю в 2017 году. Этот гражданин на договорной основе приглашает иностранных гостей, и они там отдыхают. В связи с этим нет никаких ограничений».

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Однако, по его словам, в ходе расследования всплыла информация о жестоком обращении с животными на указанной территории:

«В связи с этим были выписаны штрафы. Вчера в прессе появилась информация, что на данной территории велась охота. Мы начали расследование данной информации. Факт был частично установлен, некоторые моменты нашли свое подтверждение. В связи с этим двое арабских туристов были оштрафованы за нарушение законодательства об охоте на сумму около 4 000 манатов. В настоящее время нами предприняты соответствующие меры для ограничения передвижения оштрафованных лиц по всей территории заказника, созданы посты в различных местах, чтобы они не могли передвигаться по этой территории. Мы продолжаем свою деятельность, расследование будет продолжено».