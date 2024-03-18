Помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в ходе своего визита в Китай встретился с заместителем министра экологии и окружающей среды Чжао Иньминем.

Об этом Х. Гаджиев написал в социальной сети Х.

На встрече были проведены обширные дискуссии относительно предстоящих вопросов, связанных с COP29, климатической справедливостью, концепцией общей, но дифференцированной ответственности и взглядами стран Глобального Юга на действия по борьбе с изменением климата и «зеленый переход».

В Азербайджане высоко оценено сотрудничество с китайскими компаниями в рамках программы «Зеленый переход».