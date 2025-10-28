Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи, находящейся с визитом в Баку.

Информация о встрече размщена на странице МИД Турции в соцсети X.

Кроме того, Экинджи встретилась со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

В ходе встреч были обсуждены двусторонние отношения, а также развитие регионального сотрудничества.