Полиэтиленовые пакеты в магазинах платные – на кассе у вас обязательно спросят, нужен ли кулек. Если да, вычтут 3 – 5 гяпиков. Иные торговые точки берут побольше, так что безбедные владельцы торговых сетей нашли себе новый источник дохода, а как же с экологией? Ведь целью платных кульков была забота об окружающей среде…

Все мы помним, как 15 февраля наши медиа дружно оповестили, что Минэкологии направило письменное извещение торговым сетям брать деньги за кульки на кассе. Основывалось это ведомство на принятом в феврале 2021 года правительственном решении. Тогда Кабмин постановил, что кульки толще 15 – 50 микрон на кассах нужно исключительно продавать. Мол, все это нужно для «снижения негативного воздействия пластиковых отходов на окружающую среду».

С тех пор минуло полгода, кульки продаются, торговые сети берут за них плату, а что с экологией? Стало ли чище на просторах нашей республики? Ответа на этот вопрос, к сожалению, нет, хотя хотелось бы оценить плоды столь полезных начинаний. Ведь когда только вводили оплату, наши чиновники обещали, что результаты порадуют. Например, в беседе с 1news.az советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде заявлял, что решение сократит использование полиэтиленовых пакетов.

«Опыт других стран подтверждает это, — уверял он. — В Турции их использование сократилось примерно до 40 процентов в первые полгода после того, как в торговых центрах принялись брать деньги за полиэтиленовые пакеты. В некоторых странах использование полиэтиленовых пакетов сократилось до 70-80 процентов. Впоследствии их утилизация в виде отходов тоже сократилась».

Сейчас, после нескольких месяцев после новшества наступило время поговорить о результатах, но заявлений от профильных ведомств почему-то не видно. Вместо них выступают экономисты. Они говорят, что с продажей торгового полиэтилена окружающая среда не получила ровно никаких бонусов. Как утверждает экономист Акиф Насирли, платные пакеты не решили проблему, а только увеличили доходы их производителей.

«Говорили, что, если брать деньги за кульки в торговых сетях, их будут меньше использовать и выбрасывать в окружающую среду. Я еще тогда говорил, что эта мера вряд ли поможет. За 3 и 5 гяпик их все равно будут покупать, зато вырастут доходы производителей. Для решения этой проблемы, нужно запретить продавать кульки».

Похожего мнения его «коллега по цеху» экономист Рауф Гараев. Он тоже считает, что платный полиэтилен не привел к улучшению экологии. И это не удивляет нашего собеседника. Ведь перед началом всей этой истории стоило все-таки проверить эффективность решения экспериментально, считает он, посмотреть, как оно приживется, сделать выводы, и только после этого брать быка за рога.

«В нашем же случае просто взяли и приказали брать за кульки деньги. А пользы от замены дармового полиэтилена платным для окружающей среды что-то не видно. Магазинные пакеты так же используют в быту, продолжают загрязнять ими окружающую нас среду. Потому и говорю, что для начала стоило просто поэкспериментировать. Посмотреть, как приживется эта идея, взвесить все плюсы и минусы».

Сама идея прекратить раздачу одноразовых пакетов, была, безусловно, полезна. А что мы видим на деле? Платное, действительно, берут неохотно, но ведь деньги за полиэтилен берут только на кассе, уточняет Гараев:

«Продавцы признаются, что платные пакеты посетители берут неохотно, а многие и вовсе заходят в торговые сети со своими авоськами. Так что расход одноразовых кульков сократился, но только на кассе – этого не скажешь о пакетах для фруктов-овощей и всякой мелочи. То есть если вы покупаете овощи, фрукты, конфеты и другой рассыпной товар, то кульки по-прежнему бесплатные и используются без ограничений».

Говорят, что еще два года назад провели поэтапное ограничение полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон. И, мол, поэтому использование этих самых легких и непригодных для вторичной переработки кульков практически свели к нулю. И это тоже поддержало чистоту окружающей среды. Но вот по мнению экономиста Гараева, контроль качества полиэтиленовых пакетов проводится некорректно. Производители получают дополнительную прибыль на недобросовестной экономии, утверждает он, а покупатель берет по нескольку штук рвущегося целлофана, чтобы донести до дома покупку.