Россия, после признания руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, рассматривает все вопросы по пребыванию своих миротворцев в регионе с азербайджанской стороной. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что российский миротворческий контингент был направлен в зону нагорно-карабахского конфликта в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Действие документа пока не отменяли, поэтому российские миротворцы должны оставаться в регионе до ноября 2025 года.

Галузин добавил, что ситуация в Карабахе сильно изменилась после решения Еревана признать, что регион является азербайджанской территорией. Соответствующее решение было закреплено на саммите под эгидой Европейского союза, начиная со встречи в Праге в октябре 2022 года.