Азербайджан приглашен на специальную встречу министров экологии и природных ресурсов стран G7.

Как сообщает #, об этом министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин сказал на приеме у Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Итальянский министр отметил, что в этом году его страна выступает в качестве руководителя формата G7, подчеркнул важность участия азербайджанской стороны, которая будет проводить COP29, в специальной встрече министров экологии и минеральных ресурсов стран G7, в связи с этим передал приглашение .

Джильберто Пикетто-Фратин находится в Баку для участия в 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии