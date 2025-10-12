Азербайджан приглашен на «Саммит мира», созываемый в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

По его данным, официальное приглашение странам разослал американский Госдеп.

«Государственный департамент США сегодня направил официальное приглашение на саммит лидеров по сектору Газа, который состоится в понедельник в Шарм-эш-Шейхе.

США значительно расширили список приглашенных, добавив Испанию, Японию, Азербайджан, Армению, Венгрию, Индию, Сальвадор, Кипр, Грецию, Бахрейн, Кувейт и Канаду», — указывает журналист.

При этом, по информации Равида, иранская сторона получила приглашение, а израильская — нет.

Ранее в канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявили, что «Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе» пройдет 13 октября, на него приглашены лидеры 20 стран.