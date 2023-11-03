Президент Украины Владимир Зеленский первым из иностранных лидеров выразил желание нанести визит солидарности в Израиль после нападения ХАМАС, но в МИД не пожелали прислать ему приглашение. По информации корреспондента Ynet Итамара Эйхнера, неделю назад Зеленский все-таки получил приглашение от МИД Израиля и, вероятно, посетит страну на будущей неделе.

Дата визита Зеленского в Израиль еще окончательно не согласована, передает Ynet. Израильский комментатор связывает приглашение президента Украины с “переосмыслением отношений с Москвой”, которое началось в правительстве Израиля после того, как Россия заняла сторону ХАМАСа и развернула пропагандистскую кампанию против Израиля.

Первым видимым признаком этого “переосмысления” стало официальное предостережение МИД от поездок в южные регионы РФ. Кремль назвал это предостережение “недружественным шагом” со стороны Израиля. Сегодня стало известно, что ЦАХАЛ прекратил предупреждать российских военных об ударах по проиранским силам на территории Сирии. (israelinfo.co.il)

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