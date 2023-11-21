Парламент Азербайджана принял заявление относительно Акта о защите армян Сената США.

Как сообщает АПА, заявление зачитала депутат Камила Велиева.

В заявлении говорится:

«Милли Меджлис решительно отвергает принятый в Сенате США акт против Азербайджана и считает его серьезным ударом по отношениям между двумя странами. Это создает серьезное препятствие усилиям по установлению мира в регионе. Акт, принятый Сенатом США, является ярким примером двойных стандартов и избирательного подхода. Когда Армения расширила оккупацию против Азербайджана, были совершены Ходжалинский геноцид и массовые убийства азербайджанского населения, США, как постоянный член Совета Безопасности ООН, не попытались предотвратить эти действия, а напротив, приняли 907-ю поправку против Азербайджана. В результате финансовая поддержка США помогла Армении оккупировать азербайджанские земли.

США поддержали сепаратистский режим, созданный на территории Азербайджана. Нынешние действия США как посредника привели к потере авторитета в Азербайджане. Внешняя политика США в последние годы потерпела полный крах. В этом плане нужно особо отметить политику на Ближнем Востоке и в Афганистане. Милли Меджлис Азербайджана еще раз заявляет, что Азербайджан, опираясь на нормы и принципы международного права, всегда будет решительно реагировать на все негативные шаги».

После обсуждений заявление было вынесено на голосование и принято.