Милли Меджлис, парламент Азербайджана, официально одобрил в третьем чтении законопроект «о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год», раскрывающий ключевые финансовые параметры, которые подчеркивают финансовую траекторию страны.

Согласно утвержденному проекту, прогнозируемые доходы государственного бюджета на 2024 год оцениваются в 34 миллиарда 173 миллиона манатов, а расходы достигают 36 миллиардов 763 миллионов манатов. Эти цифры представляют собой незначительное увеличение доходов на 0,8% и расходов на 0,4% по сравнению с утвержденными прогнозами на 2023 год. В текущем финансовом году доходы составили 33 миллиарда 890,5 миллиона манатов, в то время как расходы достигли 36 миллиардов 624,8 миллиона манатов.

Примечательно, что в бюджете на 2024 год прогнозируется дефицит в размере 2 590 миллионов манатов, что отражает сокращение на 5,3% в годовом исчислении. Этот стратегический бюджетный подход соответствует приверженности правительства финансовой осмотрительности и ответственному управлению экономикой.

Тахир Миркишили, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, рассказал об основных направлениях бюджетного проекта. Ключевые приоритеты включают финансирование программы «Великое возвращение», повышение обороноспособности страны и национальной безопасности, активизацию усилий по восстановлению и защите границ и активизацию «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

Замечания Миркишили подчеркивают стратегическое распределение ресурсов правительством в критически важных областях, подчеркивая приверженность программам, способствующим экономическому росту и удовлетворению потребностей общества. Акцент бюджета на оборону и охрану границ согласуется с более широкими целями Азербайджана по обеспечению национальной безопасности и территориальной целостности.