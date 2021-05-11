Милена Набиева: «Я позволю себе чуть оспорить выражение «стать художником»…»

Интервью с художницей​ Миленой Набиевой:

— Милена ханум, расскажите каким образом Вы пришли к тому, чтобы стать художником и что послужило этому?

— Как говорится: «все мы родом из детства». Не так долго в моем детстве был кружок рисования, но он оставил неизгладимое впечатление. Карандаш и краски и в дальнейшем сопровождали меня по жизни, но лишь спустя два десятка лет я сделала окончательный выбор. Уже взрослым человеком, можно сказать, начала жизнь заново – стала профессионально обучаться изобразительному искусству. Персонально у Субхана Мамедова. Как-то сразу появился свой стиль и его особенности. Меня завораживала миниатюрная роспись, и появился своеобразный посыл к ее тонкостям. Роскошь и богатство Востока воплощались яркими красками с кристаллами «Swarovski». Я позволю себе чуть оспорить выражение «стать художником». Думаю, художником нужно родиться, а дальше лишь оттачивать и совершенствовать данное Всевышним. Ведь если ты берешь на себя ответственность быть неким проводником в мир красоты, то, прежде всего, надо оставаться честным, дабы искусство не превратилось в ремесло. Выбрав путь художника, нужно быть готовым постоянно вбирать в себя новое и не стоять на месте. И даже добившись успеха, считать себя всегда учеником. Вот и в моем случае, пройдя определенный путь, «сажусь за парту» Киевского Национального университета строительства и архитектуры (КНУСА).

— У Вас просто необыкновенные картины, в которых явно ощущается Ваша любовь к жизни и Ваш лучезарный оптимизм. Расскажите, пожалуйста, как Вы нашли свой стиль?

— Мне всегда импонировали геометрические узоры, уходящие корнями в азербайджанскую культуру. Они сопровождали меня и в архитектуре, и в коврах. Они часть нашей повседневной жизни, что несет в себе сакральный смысл бытия. Я стала открывать их глубину, окунувшись в изучение каждого рисунка, воспроизведенного в камне и шерстяными нитями. Мне нравилось постигать, насколько гармонично наши предки смогли вплести понимание Мироздания в свой быт. И в каждом «штрихе» чувствуешь безграничное восхищение, дарованное Всевышним. Это песнь самой жизни! Потому сюжеты моих картин напрямую связаны с узорами, в которые вписываются фрукты, цветы, небольшие пейзажи. Я хочу показать взаимосвязь линий и углов, прихотливым орнаментом отражающих суть центрального «персонажа» картины. Без устали обожаю изображать бута. С каждым изгибом словно читаю Аят, кристаллы «Swarovki» добавляют в мои работы волшебство, которого так не хватает в современной стремительности.

— Как к Вам приходит замысел картины? Это происходит спонтанно или в процессе работы?

— Все случается по-разному. Одно неизменно – моя любовь к фруктам. Именно они частые главные герои моих картин. Замыслы и сюжеты окружают меня. Порой взгляд падает на что-то и начинается прорисовка орнамента и узоры ложатся на холст сами собой. А иногда рождается неясное ощущение и внутри все замирает в ожидании катарсиса. Единственное, что не зависит ни от каких-либо подвижек, собственное творческое развитие: книги, альбомы, фильмы… Все, что питает мозг, насыщает воображение, расширяет знания. Даже простое прикасание к россыпи кристаллов может дать толчок к очередному сюжету. Наверное, когда художник перестает видеть окружающий мир, он «умирает». Так что, именно внимание к тому, с чем я контактирую каждый день, пусть даже крохотная мелочь, может стать предтечей к замыслу…

— Есть ли темы в живописи, которые вас совсем не привлекают?

— Я не люблю писать портреты. Художник передает не внешний образ или переносит на холст максимально точно черты лица. Портрет, прежде всего, передает внутреннюю энергетику характера того, чей образ будет смотреть с картины. Это и есть художественная сверхзадача. В моем случае, при всей внешней открытости я тщательно оберегаю своё жизненное пространство. Оттого и, можно сказать, мои коммуникации с другими не предрасполагают к портретной живописи. Разве что могу написать некое абстрактное лицо, в котором сублимирую свои понятия красоты и отражение того самого идеального характера. Вполне допускаю, что это мои мечты о Женщине на века…

— Существует мнение, что художнику, чтобы создать, что-либо удивительное, нужно быть либо «голодным», либо постоянно пребывать в эмоциональном потрясении. Как Вы относитесь к такой точке зрения?

— Думаю, что утверждение «быть голодным» в первоначальном звучании несло иную смысловую нагрузку. Здесь, скорее всего, имеет место обращение к духовной составляющей. Творческое нутро всегда должно пребывать в экзистенциализме. Именно осмысление и внутренняя работа после выносятся на холст, и​ через палитру передаются эмоциональные составляющие всего процесса. На мой взгляд, живопись – это визуализация философских размышлений отдельно взятого человека, разговаривающего с миром через искусство. Восприятие его творчества и след, который он оставляет в жизни — кратковременный или, наоборот, сравнение его личности. Лишь беспристрастная история дает оценку художнику: либо ставя его в один ряд с, например, с такими, как — Леонардо, Сезан и Уоренн Чанг, либо отправляя в небытие после сиюминутного триумфа.

— Какие у Вас планы на ближайшее будущее? Возможно готовится необычный интересный арт-проект с Вашим участием?

— Планы есть всегда. Просто их осуществить в условиях настоящих ограничительных мер почти невозможно. Художнику необходима реакция публики на его работы, а потому, огромное желание представить выставку своих новых работ. Почувствовать живой отклик на них. Особенно в день открытия, когда собираются коллеги, друзья, ценители и почитатели. Виртуальность всего лишь эрзац, и никогда не сможет проектировать настоящие эмоции, которые питают творческого человека. Создать в период пандемии интересный арт-проект весьма сложно. Хотя… Мир переживает самый, если можно выразиться, «крутой с отрицательной полярностью» арт-проект современности – пандемию. Жестокий и жесткий. Перевернувший в одночасье жизнь каждого живущего на Земле. Загнавший в рамки ограничений. Заставивший человечество задуматься и вновь искать своеобразные точки опоры. И художники не исключение. Я, например, как-то покрыла черной краской практически законченный холст, что со мной случилось впервые. Примерила на себя, или иначе сказать, воспроизвела Малевича. Посмотрела со стороны. Взяла паузу. Сделала пару рефлексных движений. И вот «диалог с холстом» вышел на новый уровень. Жду, когда в нашу жизнь вернется возможность проводить полноценные выставки. И верю, что пусть сегодня для подавляющего числа людей обращение к искусству уступило место решению насущных проблем, но однажды театры, выставочные залы и музеи вновь станут востребованы. Запустится новый арт-проект «Жизнь прекрасна» и художники станут его ведущей силой.

— Насколько известно, Вы также занимаетесь благотворительностью и помощью нуждающимся. Вы делаете это самостоятельно или есть люди, помогающие и спонсирующие данное дело? Сколько семей Вы уже обеспечили? И как давно начали благотворительную деятельность?

— Благотворительность – существенная часть моей жизни. Особенно с того момента, когда Азербайджан «ушел» на карантин. Не стану скрывать, основная часть для возможности оказывать благотворительную помощь нуждающимся людям лежит на моих плечах. Но, в одиночестве я бы никогда не смогла охватить большое количество семей. И если первые пара акций были целиком личной инициативой, то буквально дальше появилась посильная поддержка моих личных друзей. И финансовая, и организационная. И если в первую волну пандемии мы смогли обеспечить около шести десятков семей, то во вторую волну счет уже шел на сотни. Кроме того, в Священный для мусульман месяц Рамазан посчитала своим долгом поддержать тех, кто полностью соблюдают предписания Корана, и вместе мы смогли оказать внимание 260 семьям. Причем, помощь включала в себя и необходимые кому-то лекарственные препараты. Благодаря неравнодушным людям в набор продуктов вошло и мясо «гурбан». Словом, могу сказать, что благотворительный фонд «Надежда на жизнь» делает все, что в наших силах. К моему глубокому сожалению, имеются определенные ограничения, но на все воля Всевышнего!

Как давно я занимаюсь благотворительностью?

Достаточно продолжительное время. Просто не считала себя вправе говорить об этом широко. Может оттого, что на тот момент мои возможности были более стабильны. Но через какой-то период пришло понимание, что без поддержки я не смогу помочь многим, кто оказался в трудном положении. К тому времени мои страницы в социальных сетях приобрели внушительную активность, и я смогла уже обратиться к своим подписчикам. Каждый мусульманин должен помнить – благотворительность настолько важна перед Всевышним, что об этом говорится в Коране следующее: «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом». Так почему не напомнить эти священные слова, если в итоге кому-то можно будет хоть немного облегчить жизнь? И если в основе помощи лежит потребность Души и Сердца, а ни в коем случае желание «поставить» очередную галочку, и выложить пост в соцсетях, то это будет услышано Всевышним. На него мы все уповаем, и ОН единственный свидетель наших деяний.

— Чем занимаетесь в свободное от благотворительности и художественного ремесла время?

— Нет, ничего важнее семьи! Все мое время принадлежит ей! На сегодняшний день самый важный человек в моей жизни – мама, она испытывает проблемы со здоровьем и мой долг постараться сделать все для нее. Мое внимание принадлежит также и моим двум детям, для которых я являюсь примером того, как достойно прожить каждый день. Знаете, само понятие «свободное время» во мне слегка вызывает недоумение. От чего свободное, прежде всего? Творческий человек вообще не имеет ограничений. Художник постоянно в поиске. Признаюсь, что даже элементарное мытье посуды не останавливает внутреннюю визуализацию. Просто перед мольбертом я не провожу 24 часа в сутки. Хотя… все относительно и, порой, я надолго погружаюсь в творческий процесс. И семья первая, кто максимально поддерживает меня. Так что, я могу сказать, что свободу мы разделяем полностью. В любом ее проявлении и формате. Даже в моем сознательном уединении…

— Есть цели, которые предстоит еще достичь?

— За одной целью следует другая. Это процесс протяженностью в жизнь. Как сказал американский писатель и мотивационный спикер Джен Кэнфилд: «Когда начинаешь жить с целью, все моментально становится на свои места. Жить с целью означает делать то, что любишь, то, что хорошо умеешь, и то, что считаешь для себя важным». А потому, думаю, что каждая достигнутая цель есть очередная ступень в понимании самого себя, своей сущности, своего предназначения. Ведь для чего-то мы пришли в этот мир… Кто знает, может и в моей жизни спустя какое-то время кроме живописи, общественной деятельности и благотворительности появиться еще какая-то сфера деятельности, где мне откроются новые возможности в другой ипостаси?

— Ваш девиз по жизни?

— Исходя их того, что благотворительность никогда не уйдет из моей жизни, думаю, я могу обратиться к словам великого Льва Толстого: «Только бы люди знали, что цель человечества не есть материальный прогресс, что прогресс этот есть неизбежный рост, а цель одна – благо всех людей». Девизы хороши на родовых гербах, а в жизни важны духовные установки. Так вот, пусть именно они будут основополагающими в жизни каждого. Каждому выбирать, как он проживет отпущенный отрезок на этой земле. И каждому нести персональную ответственность за любое свое действие.​ Для меня не столь важно, можно ли эти мои убеждения считать девизом. Главное, чтобы мы прислушались к тому, что озвучил Толстой.