Годовалый мальчик Эйс-Лиам Нана Сэм Анкра из африканской Ганы был признан самым молодым художником в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. О том, как это произошло, 25 мая рассказала «Известиям» мать ребенка, художница Шантель Эган.

По ее словам, мальчик начал рисовать в шесть месяцев, когда Шантель работала в художественной комиссии. Она клала перед ребенком холст с красками, чтобы чем-то его занять.

«Ему было 11 месяцев, когда я начала подозревать, что он очень талантливый. Он интуитивно понимал, как держать кисть и водить ей по холсту», — рассказала женщина.

В конце прошлого года мальчик принял участие в выставке, где его работы были представлены наравне с произведениями профессиональных художников из Ганы, в числе его матери.

Эган объяснила, что для мирового рекорда Эйс-Лиаму требовалось быть участником выставки и продать картину. К настоящему момент он уже продал 11 картин.

При этом после установления рекорда ребенок пока больше ничего не писал, добавила женщина. По ее словам, мальчик рисует в своем темпе. Также она отметила, что в вопросе продаже таких картин следует соблюдать осторожность.