Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов на протяжении длительного периода пытается добиться принятия антимиграционных законов. К примеру, в свое время он предлагал привлекать к ответственности мигрантов, которые нарушили закон, а их семьи — высылать домой. Более того, он также предлагал привлекать к ответственности сотрудников миграционной службы за правонарушения тех иностранцев, которым они предоставили российское гражданство или вид на жительство.

А на днях группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси. Как отметили авторы, документ запрещает мигрантам работать «в наиболее чувствительных социальных сферах», в которых «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы».

«Это позволит снизить градус социальной напряженности из-за роста преступности с участием выходцев из некоторых стран бывшего СССР, позволит сократить нагрузку на систему социального обеспечения и систему образования в стране», — объяснил Миронов.

Ратующий за внедрение визового режима со странами Центральной Азии Миронов игнорирует реалии российской экономики, которая не может обойтись без трудовых мигрантов. По мнению российских экспертов, отдельные отрасли экономики РФ испытывают острую нехватку трудовых ресурсов.

Это происходит на фоне снижения потока мигрантов в Россию. Так, по данным МВД России, в первом полугодии 2023 года в страну с целью поиска работы въехало 3,5 млн человек против 5,8 млн в аналогичном периоде 2022 года. То есть, поток мигрантов в страну сократился на 40% из-за ослабления курса рубля.

В свою очередь, Минэкономразвития России считает, что для экономического роста страны нужно наращивать приток дешёвой рабочей силы из соседних государств. Один из самых высоких уровней дефицита трудовых ресурсов на сегодняшний день ощущается в строительной отрасли России. В 2020 году в Москве острым оказался дефицит курьеров и водителей такси, который продолжается и по сей день.

По мнению экспертов, российской экономике остро нужны водители, курьеры, кассиры в кафе, повара, пекари, кондитеры и уборщики. Во всех этих профессиях сейчас наблюдается кадровый дефицит. И в подобных условиях предложение Миронова о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси выглядит очень нерационально.

Касаясь данной инициативы Миронова и того, как этот законопроект в случае принятия может коснуться дальнейшей судьбы азербайджанских мигрантов, вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов в беседе с # отметил, что этот шаг является нецелесообразным.

«Практически 80 процентов российских таксистов составляют мигранты. В основном это приезжие из Средней Азии, частично из Азербайджана, Армении и Грузии. В России ощущается нехватка трудовых ресурсов, а тут предлагают принять такой законопроект. Если его примут, то люди практически не смогут найти такси. Мигранты в школах и больницах работают на технических должностях. Хочу отметить, что местное население не хочет работать на таких должностях, поэтому там работают мигранты. И сейчас ситуация в стране такова, что и сами мигранты не хотят работать на этих должностях. Проблема заключается в том, что многие работодатели не могут найти людей для работы. Существует множество вакансий, но нет желающих работать. Поэтому я считаю, что данный законопроект нецелесообразен и не отражает действительность», — подчеркнул он.

Подобного мнения придерживается и председатель региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов.

«Такие вопросы и ранее включали в повестку дня, но подобные законопроекты не принимались. Хотя среди российских таксистов есть и азербайджанцы, но в основной своей массе это выходцы из Средней Азии. Эти вопросы обсуждаются на уровне экспертов. Если данный законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, это еще не означает, что его примут. Данный законопроект в случае принятия может создать большие проблемы. Еще лет 10-15 назад в медицинских учреждениях Московской области была нехватка кадров. И к нам обращались, чтобы мы могли помочь им с этой проблемой. Сейчас эта проблема решена. Но в сфере такси работают множество мигрантов, практически их некем будет заменить», — сказал он.

Отметим, что согласно данным на начало 2023 года в России проживало около 600 тысяч граждан Азербайджана, треть из которых составляли мигранты, непосредственно занимающиеся трудовой деятельностью.