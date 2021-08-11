ООО MİDA при Государственном агентстве по жилищному строительству приступает к строительству многоквартирных жилых зданий в городе Лянкаран. В этой связи уже начались инженерно-геологические и геофизические исследования на отведенных 1,5 га земли по улице З. Алиевой.

После того, как работы завершатся под занавес сентября, будет объявлен тендер на проектирование и строительство. MIDA уже подписала контракт с компанией Menzil Kicik Muassesi, выбранной на конкурсной основе, а стоимость договора составила 15,104 тыс. манатов. Аналогичные работы Малое предприятие Mənzil уже проводило по заказу в Гяндже и Сумгайыте в 2019 и 2021 гг. К вопросу о том, будет ли такое жилье пользоваться спросом у покупателей в Лянкаране, исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов в беседе с # сказал, что решающую роль сыграли цены. Собеседник напомнил, что MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку — двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проектов строительства двух ЖК в Сумгайыте и одного ЖК в Гяндже.

Все четыре проекта, особенно столичные, главным же образом, ЖК в Ясамале, пользуются хорошим спросом:

«Спрос на такие квартиры диктуют соответствующие социальные слои, не располагающие собственным жильем или же нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Что же касается регионов, там себестоимость квартир традиционно ниже, чем в столице. Но за последние год – два цены выросли по ряду причин. Последние годы наметилась тенденция подорожания строительных материалов. Дело в том, что строительные компании перешли на официальное налогообложение и платят 18% со своих официальных доходов. В результате им больше невыгодно покупать материалы на «черном рынке» — все стройматериалы вплоть до гвоздей приобретают сегодня путем перечисления. В результате бизнес, у которого они закупают эту продукцию, поднял цены. Главные причины подорожания – это изменения в ценах, форме официальной закупки, а также новая форма налогообложения. Относится это ко всем строительным компаниям, которые возводят многоэтажные дома».

На взгляд Азадова, подорожанию строительных материалов поспособствовало также начало ремонтно-восстановительных работ на оккупированных территориях:

«Повысился спрос на строительные материалы и некоторые производители повысили цены. Соответственно, если раньше, грубо говоря, себестоимость квадрата жилья в Ясамальском и Говсанском проектах MIDA составляла порядка 1000 манатов, сегодня она выросла, как минимум, на 12 – 15%. Себестоимость ЖК в Лянкаране будет выше, поскольку строительные материалы придется доставлять на более отдаленные расстояния. Иными словами, проект в Лянкаране будет дороже предложения в тех ЖК, что отстроены в Баку и Абшероне».

В какую же сумму обойдется двухкомнатная квартира для социальных слоев населения в Лянкаране? Специалист подвел следующие рассчеты:

«Если квартира в столичном социальном проекте площадью 80 кв. м. обходится покупателю в 80 тыс. манатов плюс определенные ежегодные проценты, такая же в Лянкаране с учетом 10-процентного ценового роста обойдется в 88 тыс. манатов. Вопрос – кому нужно такое социальное жилье в Лянкаране? И кто будет расплачиваться за него в течение 20 – 25 лет? Ведь в том же Ясамальском ЖК двухкомнатная квартира с ремонтом будет стоить меньше 100 тыс. манатов, а тут по социальным проектам в Лянкаране – 80 тыс. манатов».

В довесок прочему, покупатели соцжилья – люди небогатые, а значит, будут отдавать предпочтение более дешевым домам:

«Сегодня в Лянкаране двухкомнатная квартира стоит 60 – 70 тыс. манатов, старое жилье, те же хрущевки — порядка 50 тыс. манатов, а частный двухкомнатный дом с каким-то ремонтом можно купить за 35 – 40 и даже 25 тыс. манатов где-то на окраине. Т.е. человек задумается — зачем покупать квартиру в Лянкаране и платить за нее всю жизнь, отдав в результате в три раза дороже, чем за обычную, когда можно накопить денег в количестве 25 – 35 тыс. и купить жилье на окраине? Или же взять в обычную ипотеку нестарое жилье с купчей не дороже 50-ти тыс. манатов. В этом вся суть вопроса».