МИД Турции: «ЕС не вправе критиковать действия Турции в Средиземноморье»

Европейский союз не вправе осуждать Анкару за проведение геологоразведочных и буровых работ на континентальном шельфе страны в Средиземноморье и требовать их прекращения.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя итоги неформальной встречи глав МИД стран-ЕС, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий дипломат подчеркнул, что рост напряженности на востоке Средиземного моря всецело связан с максималистской и противоречащей нормам международного права позицией Греции и греческого Кипра.

«Попытки игнорирования интересов Турции и турок-киприотов в восточном Средиземноморье и безоговорочная поддержка тандема Греция-греческий Кипр со стороны ЕС, приведет к новому витку напряженности в регионе. ЕС не вправе требовать прекращения геологоразведочных работ на континентальном шельфе Турции», — отметил представитель внешнеполитического ведомства Турции.

Аксой напомнил о вердикте Суда Европейского союза, согласно которому ЕС не имеет полномочий по данному вопросу.

Данное требование противоречит как нормативным актам самого Евросоюза, так и нормам международного права, подчеркнул дипломат.

Аксой призвал ЕС и стран-члены Европейского союза не идти на поводу у Греции под предлогом солидарности в организации.

Дипломат подчеркнул, что если Брюссель действительно выступает за урегулирование разногласий в восточном Средиземноморье, то должен придерживаться беспристрастной позиции.

При этом он назвал незаконным требования Афин по признанию континентального шельфа за островом Меис и другими островами, расположенными в непосредственной близости от Анатолии.

Сегодня стало известно, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за т.н. нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, если не будет прогресса с турецкой стороны.

Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.