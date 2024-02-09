Решительно отвергаем и осуждаем нацеленное против Азербайджана заявление министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна, озвученное 8 февраля 2024 года на церемонии, посвященной присоединению Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в своем комментарии по поводу выступления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на церемонии, посвященной присоединению Международного уголовного суда Армении к Римскому статуту.

Дипломат отметил, что это выступление еще раз демонстрирует, что присоединение Армении к Римскому статуту является попыткой использовать эти структуры для своих необоснованных претензий, злонамеренных действий, пропаганды ненависти, дезинформации и неверного толкования международного права.