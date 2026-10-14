Решительно осуждаем очередные необоснованные заявления министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в адрес Азербайджана в ходе его выступления 13 октября на Глобальном форуме Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по укреплению доверия и демократии.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде относительно заявления, озвученного министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро против Азербайджана на мероприятии Организации экономического сотрудничества и развития.

Было отмечено, что обвинения французского министра против Азербайджана показывают, что французская сторона все еще не может отказаться от конфронтационной риторики в отношениях с Азербайджаном.

«Обвинять Азербайджан во вмешательстве в борьбу народов, проживающих в Новой Каледонии и на других заморских территориях Франции, за свои права абсолютно необоснованно. Бездоказательное связывание сторон с различной позицией по процессам, происходящим на заморских территориях Франции, с внешним вмешательством является попыткой бросить тень на волю и обеспокоенность населения этих территорий. Официальным лицам Франции, говорящим о демократии, правах человека и верховенстве закона, было бы целесообразнее в первую очередь обратить внимание на последовательное применение этих принципов в самой политике Франции.

Призываем французскую сторону положить конец необоснованным претензиям в отношении Азербайджана, соблюдать принципы взаимного уважения, суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела в международных отношениях», — говорится в комментарии.