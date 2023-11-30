Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла критику в свой адрес по поводу ее участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на которое также приглашен министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Я убеждена, что мы должны сделать все возможное, в том числе посредством нашего личного присутствия, чтобы ОБСЕ могла продолжать обеспечивать безопасность и сотрудничество в Европе», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства в среду, 29 ноября, в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

По словам Бербок, она вместе с коллегами направится в Скопье, где 30 ноября, состоится заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, поскольку хочет сделать все возможное, чтобы глава МИД РФ «не смог достичь своей цели — разрушить ОБСЕ». При этом Бербок выразила понимание позиции представителей из ряда стран Восточной Европы, которые бойкотируют встречу из-за присутствия Лаврова. Она знает, что этим странам «невероятно трудно сесть за стол переговоров с человеком, который жестоко нападает не только на Украину, но и на европейский миропорядок», — подчеркнула Бербок.

Ранее Украина и балтийские страны — Эстония, Литва и Латвия — заявили, что не поедут в Скопье из-за участия во встрече министра иностранных дел РФ. В совместном заявлении глав дипломатических ведомств балтийских стран, опубликованном 28 ноября, в частности отмечается, что ОБСЕ была создана для выстраивания безопасности в Европе, предотвращения конфликтов и сохранения мира.

«Россия своими противозаконными и жестокими действиями неоднократно доказывала, что она не является партнером по безопасности для Европы. На самом деле, Европа сейчас нуждается в защите от России», — говорится в документе. Комментируя совместное заявление, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в своем микроблоге в социальной сети Х, что «место Лаврова — под специальным трибуналом по военным преступлениям, а не за столом ОБСЕ».

В настоящее время Северная Македония председательствует в ОБСЕ на основе ротации. По просьбе Скопье, Болгария ранее в виде исключения согласилась открыть свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В 2022 году аналогичную встречу проводила Польша, которая отказалась пустить российского министра на свою территорию. (DW)