Министерство иностранных дел России расширило санкционный список в отношении граждан США, в него в том числе попали супруга и дочь президента США Джо Байдена — Джилл Байден и Эшли. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции Вашингтона против граждан Российской Федерации, в «стоп-лист» вносятся 25 граждан США. Отмечается, что речь идет о лицах, «ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций».

Помимо членов семьи президента Байдена в список вошли член сената Конгресса США от Республиканской партии Чарльз Грассли, профессор Стэнфордского университета Ларри Даймонд, член сената от Республиканской партии Сьюзан Коллинз, бывший заместитель Госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер и другие американцы. (gazeta.ru)