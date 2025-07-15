Латвия приняла решение на неопределенный срок запретить еще 55 гражданам Грузии въезд на территорию страны.

Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсетях.

«Я приняла решение включить еще 55 граждан Грузии в список лиц, нежелательных для пребывания в Латвийской Республике, в соответствии с частью 2 ст. 61 закона об иммиграции. Запрет на въезд в Латвию для этих лиц установлен на неопределенный срок», – написала она.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили