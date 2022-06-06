МИД РФ расширил «стоп-лист» в отношении американских граждан, включив в него еще 61 человека, сообщает пресс-служба российского внешнедипломатического ведомства.

«В «стоп-лист» вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках», — говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что решение о расширении списка стало ответом на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса.