«Ряд высказываний, сделанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном на онлайн-пресс-конференции 27 июня 2022 года в связи с процессом нормализации армяно-азербайджанских отношений, ставят под сомнение стремление этой страны к установлению устойчивого мира в регионе».

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении в МИД Азербайджана.

«Тот факт, что руководитель страны, которая около 30 лет удерживала часть территорий Азербайджана под военной оккупацией и совершила разрушения на этих территориях, обвиняет Азербайджан в проведении в эти годы политики блокады, не укладывается ни в какие правовые и моральные рамки. Напоминаем премьер-министру Пашиняну: Несмотря на оккупационную политику Армении и десятилетиями применяемый Арменией на территории Азербайджана подход «уничтожить все», Азербайджан был сторонником и инициатором нормализации отношений между двумя государствами после освобождения территорий.

Отмечается, что именно глава Азербайджанского государства на постконфликтном этапе выступил с предложением о подписании мирного договора на основании строгого соблюдения принципов международного права. Азербайджанская сторона даже представила противоположной стороне базовые принципы, на которых должен основываться Договор: «Если бы Азербайджан, как утверждает Пашинян, хотел войны, то, вероятно, в этих шагах не было бы необходимости. Если бы Азербайджан хотел войны, то не прилагал бы огромные усилия для реконструкции и восстановления территорий, разрушенных Арменией в течение 30 лет, и не проводил бы большие работы.

Азербайджанская сторона не только делает заявления в направлении делимитации границ между двумя странами, открытия всех коммуникаций в регионе и подписания будущего мирного договора между сторонами, но и своими действиями и конкретными шагами реализовывает заявленное. На протяжении многих лет именно азербайджанская сторона заявляла, что налаживание нормальных отношений в регионе и открытие всех коммуникаций будет выгодно Армении. Тот факт, что армянская сторона наконец осознала это и премьер-министр заявил, что «открытие коммуникаций выгодно Армении», привлекает внимание как новый подход руководства Армении. Видимо, принятие Арменией фактов занимает некоторое время. Надеемся, что для осознания Арменией эффективности функционирования Зангезурского коридора, который уже стал реальностью, не потребуется большого времени.

Что касается трехсторонних заявлений, то обязательства, взятые на себя сторонами по этим документам, и их выполнение очевидны. Армения, направляя на территорию Азербайджана диверсантов, не выводя с территории Азербайджана незаконные вооруженные формирования, надолго задерживая разблокировку коммуникаций, грубо нарушает выполнение этих заявлений. Премьер-министр Армении, не ссылаясь на конкретные факты, заявил, что «азербайджанская сторона как минимум один раз бойкотировала встречу». Если начать перечислять предложенные до сих пор встречи с участием международных посредников в постконфликтном этапе и нарушенные Арменией под разными предлогами, а также перенесенные из-за провокаций, совершенных армянской стороной за 1-2 часа до их начала, то список будет очень длинным. Если Армения действительно хочет мира, то должна проявить конкретную политическую волю и предпринять конкретные шаги к миру, а не тратить время на возрождение формата, эффективность которого всегда была низкой и члены которого теперь открыто признают невозможность его функционирования.

Напомним, что Пашинян обвинил во время упомянутой онлайн-пресс-конференции Азербайджан в блокировке коммуникаций и срыве мирных переговоров.