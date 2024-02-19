Несмотря на то, что встреча между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве канцлера Германии прошла в конструктивной обстановке, на призывы к нормализации азербайджано-армянских отношений, делимитации границ и заключению мирного договора, вызывают сожаление заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вводящие в заблуждение международную общественность.

Как сообщает #, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на высказывания Пашиняна на встрече с представителями армянской общины Мюнхена.

«Слова премьер-министра Армении о том, что «право Карабаха на самоопределение не поддерживается международным сообществом” еще раз косвенно доказывают, что претензии армянской стороны все еще продолжаются. В связи с этим, в Конституции и законодательных актах Армении необходимо устранить положения, отражающие претензии на нашу территориальную целостность и суверенитет.

Что касается утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления, всем хорошо известно, что оно не имеет под собой оснований, что Армения, вопреки своим обязательствам, не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не выполнила свое обязательство по открытию коммуникаций.

Армянская сторона должна понимать, что путь к миру и стабильности в регионе лежит через построение отношений с соседними странами на основе признания и уважения территориальной целостности и суверенитета, а также прямые конструктивные переговоры с Азербайджаном», — говорится в комментарии.