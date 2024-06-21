К сожалению, этот ответ — очередная попытка верховного представителя ЕС удовлетворить армян, а также выдвинуть претензии, не имеющие моральной и фактической основы. Азербайджан отвергает эти ложные и подстрекательские утверждения.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана на ответ верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президента комиссии ЕС Жозепа Борреля в ответ на вопросы членов Европарламента об «армянских заключенных».

«После войны 2020 года, в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву, Азербайджан освободил и репатриировал более 200 армян, считавшихся военнопленными или задержанными. Со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года, они не подвергались пыткам, унижениям и бесчеловечному обращению.

Каждому из них, находясь под арестом, была оказана медицинская помощь, они прошли обследования, МККК проводил регулярные встречи с этими лицами и обеспечивал контакты с их семьями. Тем не менее, после того, как они были возвращены Азербайджаном в Армению, некоторые из этих лиц были арестованы и допрошены армянскими властями.

Оставшиеся в заключении военные преступники, лидеры сепаратистов и другие лица армянского происхождения либо обвиняются в военных преступлениях, этнических чистках, военной агрессии, пытках и других тяжких преступлениях, либо уже осуждены за эти преступления, либо в отношении них продолжается следственный процесс.

В соответствии с Женевскими конвенциями, а также международным и национальным законодательством в целом, Азербайджан имеет права и обязанности по расследованию и судебному преследованию подобных преступлений. Подобные аресты имеют полную правовую основу и не ущемляют прав задержанных.

Даже если задержанные являются военнопленными, согласно III Женевской конвенции, военнопленные, которые подвергаются уголовному преследованию за совершение преступления, за которое им могут быть предъявлены обвинения, могут содержаться под стражей до тех пор, пока судебный процесс, подобный этому, не будет завершен и, при необходимости, до окончания отбывания наказания.

Было бы более целесообразно обратить внимание ЕС на доказательства жестокого обращения армянской стороны с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными, а также с пропавшими без вести азербайджанцами. С начала военной агрессии Армении более 3890 азербайджанцев пропали без вести, и их судьба остается неизвестной. Из пропавших без вести 3171 человек — военные, а 719 (включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 пожилых людей) — гражданские лица.

Что касается комментариев по поводу обеспечения прав армян, переселившихся в Армению и другие страны, важно напомнить, что, несмотря на призыв Азербайджана к реинтеграции, программу и шаги в этом направлении, местные лица армянского происхождения решили покинуть нашу страну и не возвращаться. К сожалению, за почти 30 лет мы не стали свидетелями каких-либо беспокойств или призывов со стороны ЕС в отношении прав около одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые были насильственно и безжалостно выселены из своих домов.

Азербайджан ждет, что в этот решающий момент ЕС воздержится от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия в регионе», — говорится в заявлении ведомства.