Решительно отвергаем необоснованные утверждения, озвученные 22 января 2024 года против Азербайджана верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Джозефом Боррелем во время пресс-конференции по итогам Совета по международным отношениям.

Как передает АПА, об этом говорится в комментарии главы пресс-службы Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде по поводу высказываний Дж.Борреля.

«Явное искажение фактов верховным представителем ЕС является пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана, и такая угрожающая риторика является ярким примером двойного стандарта, еще больше обостряющего отношения между Азербайджаном и ЕС.

Верховный представитель не только полностью искажает взгляды президента Азербайджана на исторические факты о территориях Азербайджана и Армении, но и провоцирует милитаристскую и агрессивную политику в отношении Азербайджана.

Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией.

Кроме того, заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с выдворением азербайджанских дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий выдворенных из Азербайджана французских дипломатов. Такое предвзятое заявление, наряду с игнорированием необоснованных мер против азербайджанских дипломатов во Франции, демонстрирует, как некоторые государства, открыто пренебрегающие всеми правилами и инструкциями дипломатической этики, отказывающие проводить расследование по делу, оказывают негативное влияние на эту структуру.

Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации угрожающей риторики.

Напомним, что вчера по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил на пресс-конференции, что страны-члены ЕС согласны с тем, что Азербайджан должен вернуться к предметному урегулированию отношений и мирным переговорам с Арменией.

«Недавние территориальные требования президента Алиева вызывают большую тревогу. Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном», — заявил Жозеф Боррель.

Он также отметил, что страны ЕС выражают солидарность с Францией, чьи дипломаты были высланы из Азербайджана.