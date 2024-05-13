Министры иностранных дел 12 государств ЕС призвали главу европейской дипломатии Жозепа Борреля сделать экстренное заявление по ситуации в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Они просят четко зафиксировать, какие ответные меры последуют со стороны ЕС в случае окончательного принятия спорного закона.

К верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности обращаются главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

«Прямое и четкое послание сегодня имеет большое значение для обеспечения европейского будущего Грузии завтра. Поэтому необходимо обозначить конкретные последствия, если правящая партия Грузии приступит к принятию закона, который не соответствует основным нормам и ценностям ЕС. Наша принципиальная позиция и решительные действия – это то, чего ожидает от нас грузинский народ, стремящийся к европейскому будущему своей страны», — сказано в заявлении.

Они подчеркивают, что предлагаемый закон «является еще одним признаком тревожной траектории отката демократии и прав человека в Грузии». Главы МИД стран ЕС считают, что после недавнего выступления почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили стало очевидно, что правительство страны отдалилось «от демократического Запада и его стандартов». В этом контексте министры напоминают о «насилии против мирных протестующих и журналистов, освещающих протесты».