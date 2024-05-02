Я глубоко обеспокоена тем, что в последние недели выбор правительства Грузии отдалил страну от евроатлантического будущего, цели, которой хочет достичь подавляющее большинство грузин, — заявила посол США в Грузии Робин Данниган.

По ее словам, похоже, что правящая партия твердо намерена принять закон, который, как четко заявил Европейский союз, несовместим со стремлениями Грузии вступить в ЕС.

Как отмечает Данниган, Соединенные Штаты Америки по-прежнему твердо привержены грузинскому народу и европейскому будущему Грузии.

«Мы стояли и стоим рядом с Грузией на переговорах со страной, которая оккупировала двадцать процентов территории Грузии. Мы поддерживали и поддерживаем сохранение грузинского языка, культурного и исторического наследия. За последние тридцать два года мы сформировали партнерство, основанное на общих ценностях и общем желании видеть Грузию членом семьи западных демократий. Мы отказываемся менять нашу твердую приверженность грузинскому народу и будущему Грузии – европейскому будущему, которое принесет больший мир и процветание; то, что знают все грузины, увидевшие пользу от наших инвестиций и программ», — заявила Данниан, чье заявление было опубликовано на странице посольства в соцсети.

Посол США призывает грузинское правительство подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии.

«Мы призываем правительство Грузии вновь подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это записано в Конституции Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены нашим прочным отношениям и желают только мира, стабильности и процветания грузинскому народу», — говорится в заявлении посла. (Грузия Онлайн)