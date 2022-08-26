Ближневосточные нефтедобытчики начинают гонку за право занять нишу России на европейском нефтяном рынке, которая должна освободиться к концу года после вступления в силу санкционного эмбарго.

Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман на этой неделе сделал неожиданное заявление: ситуация на фьючерсном рынке нефти расходится с фундаментальной, это может заставить страны ОПЕК+ сократить добычу.

Трейдеры восприняли это как нежелание саудовцев дать ценам на нефть опуститься слишком низко: Brent и так подешевела со $125 за баррель в начале июня до $92 в середине августа. После слов Абдул-Азиза ибн Салмана цена вернулась к $100 за баррель.

Но у Эр-Рияда был и тайный адресат – администрация президента США Джо Байдена, которая заканчивает подготовку к договоренности с Ираном по его ядерной программе, пишет Financial Times. Как рассказали газете люди, знакомые с позицией руководства Саудовской Аравии, выступление министра частично объясняется желанием указать Вашингтону на последствия возвращения Ирана на мировые рынки.

«Думаю, не будет преувеличением сказать, что ранее в этом году Саудовская Аравия и другие региональные акторы были достаточно уверены, что в ближайшем будущем договоренность с Ираном достигнута не будет, – сказала FT Хелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ и специалист по странам ОПЕК в RBC Capital Markets. – Теперь, когда переговоры возобновились, думаю, они будут внимательно оценивать последствия от потенциального заключения соглашения для нефтяного рынка и безопасности в целом».

США во вторник заявили, что в позициях сторон «сохраняются расхождения». Иран получил ответ США на свои предложения и вскоре должен отреагировать. Ранее о сближении позиций между Тегераном и Брюсселем сообщил Евросоюз.

В случае заключения сделки Иран поначалу намерен восстановить поставки в Европу до уровня, который был до введения Дональдом Трампом санкций против него в 2018 г. (которые Эр-Рияд тогда поддержал). В средиземноморские страны он экспортировал около 0,6 млн баррелей в сутки. Но потенциально Иран способен увеличить поставки за рубеж на 1,3 млн, пишет FT, причем достаточно быстро: хотя на модернизацию нефтедобывающих предприятий уйдет время, у Ирана сейчас много нефти хранится в море на танкерах. (moscowtimes.ru)